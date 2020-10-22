Зеленський назвав головну відмінність у ситуації з COVID-19 в Україні та Італії

“Десь я почув, що хтось сказав „Буде як у Італії“. Ні. Не буде. Коли була ситуація з 6 тисячами захворювань, то вони обирали кого лікувати, а хто буде помирати. І це при шести тисячах. Чому я знаю це? Вони зверталися до нас і просили надати лікарів. Тоді я бачив у нас по тисячі захворілих у день. Справа в якості лікування. Візьміть Францію, Італію, Іспанію. У нас майже найнижчий у Європі показник смертності через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися — італійці не просто так запрошували наших медиків”, — зазначив президент.

Додамо, що Зеленський сказав, що вільна економічна зона є елементом закінчення війни на Донбасі.