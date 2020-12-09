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Зеленський про річницю саміту в Парижі: Росія блокує виконання домовленостей

Київ • УНН

 • 14290 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи річницю саміту “Нормандської четвірки” в Парижі, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

На прямих переговорах лідерів держав — учасниць Нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі, наголошує Президент України Володимир Зеленський.

“Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей”, — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

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Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних, відзначили в Офісі.

Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

“Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна — це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

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