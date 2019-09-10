Зеленський призначив двох заступників Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу Президента. Про це йдеться у відповідних указах № 675/2019 та № 676/2019 від 10 вересня, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
Так, указом № 675/2019 Президент призначив Андрія Олександровича Смирнова заступником керівника Офісу Президента України.
Додамо, що Андрій Смирнов відомий тим, що захищав у суді інтереси екс-керівника фракції Партії Регіонів Олександра Єфремова, а також редактора інтернет-видання Ігоря Гужви.
Указом № 676/2019 заступником керівника Офісу Президента було призначено Ігоря Івановича Жовкву.
Як повідомляв УНН, парламентарі ухвалили проект постанови 2091 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Анни Коваленко, яку раніше Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента.