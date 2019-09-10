Зеленский назначил двух заместителей Богдана

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента. Об этом говорится в соответствующих указах № 675/2019 и № 676/2019 от 10 сентября, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.