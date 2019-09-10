Зеленский назначил двух заместителей Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента. Об этом говорится в соответствующих указах № 675/2019 и № 676/2019 от 10 сентября, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Так, указом № 675/2019 Президент назначил Андрея Александровича Смирнова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Добавим, что Андрей Смирнов известен тем, что защищал в суде интересы экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, а также редактора интернет-издания Игорь Гужва.
Указом № 676/2019 заместителем руководителя Офиса Президента был назначен Игорь Иванович Жовква.
Как сообщал УНН, парламентарии приняли проект постановления 2091 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Анны Коваленко, которую ранее Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента.