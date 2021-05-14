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Зеленський обіцяє продовжити "мінусувати" олігархів, поки в країні не залишиться тільки великий бізнес

Київ • УНН

 • 25372 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Після того як на цьому тижні правоохоронці вручили підозру, а суд відправив під домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, Президент Володимир Зеленський обіцяє продовжити “мінусувати” олігархів. Про це він написав у колонці для видання “Фокус”, передає УНН.

Зеленський обіцяє продовжити "мінусувати" олігархів, поки в країні не залишиться тільки великий бізнес

Цитата

“Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами”, — пише Президент.

Деталі

Так, за його словами, на даному прикладі можна побачити, що таке “статус олігарха”. “Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає „даху“ в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет”, — зазначає Глава держави.

Також він додав: сенс політики деолігархізації в тому, щоб Україна стала конкурентною в світі.

Президент зазначив, що найближчим часом суспільству буде представлений “фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд” на проблему.

“Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність всіх громадян перед законом і судом. Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо — і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить зокрема, і проблему бідності”. — обіцяє Зеленський.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука.

Доповнення

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави — більш ніж 300 млн грн. Звинувачення просило заарештувати нардепа до 10 липня.

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук знаходиться в Україні.

За словами Баканова, підозра Медведчуку направили за його місцем проживання і в Верховну Раду.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого ввів проти нього персональні санкції.

Санкції будуть діяти 5 років. Також санкції накладені на ряд підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “Аріадна ТВ” — власник Тарас Козак.

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