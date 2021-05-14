Зеленский обещает продолжить "минусовать" олигархов, пока в стране не останется только крупный бизнес

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“Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами”, — пишет Президент.

Детали

Так, по его словам, на данном примере можно увидеть, что такое “статус олигарха”. “Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет „крыши“ в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет”, — отмечает Глава государства.

Также он добавил: смысл политики деолигархизации в том, чтобы Украина стала конкурентной в мире.

Президент отметил, что в ближайшее время обществу будет представлен “фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд” на проблему.

“Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим — и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности”. — обещает Зеленский.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.



Дополнение

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.



Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.



По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.



Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.



Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “112-ТВ”, “ТВ ВЫБОР” — 112 канал, “НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ” — основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.