Зеленський може бути не в курсі, що його законом відкривають поле для "спиртової" корупції - Луценко

“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом'якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом'якшувального не бачу, навпаки. В першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати - чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше - ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми. Не факт, що вона буде побудована, але я думаю, з врахуванням наших реалій, а також того факту, на скільки ця галузь є корумпованою і привабливою для всілякого роду шахраїв, то я думаю, що так і станеться”, - пояснив він.

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Окрім того, Луценко переконаний, що від реалізації проекту ЗУ № 2300 (передбачає продаж ДП “Укрспирт” і відмову держави від монополії на виробництво спирту - ред.) виграють, передусім, великі горілчані компанії.

“Це горілчана промисловість, яка до сих пір не могла мати свої спиртові заводи. Пан Черняк (власник алкогольного холдингу Global Spirits - ред.), мабуть, мусив би агітувати за цей законопроект”, - припустив ексдепутат.

І додав, що Президент Володимир Зеленський може бути взагалі не в курсі “всіх цих нюансів”.

“Норма про дозвіл імпорту, я думаю, є головною у цьому проекті закону (№2300). Хочуть змінити схему контролю за галуззю обігу спирту. Зараз існує одна, і вона корупційна, а створюється інша - не менш корупційна. І враховуючи динаміку (що дозвіл на імпорт уповноваженими КМУ підприємствами продовжили до 2024-го, у той час як перша редакція передбачала термін до 2023 року), то це означає, що вся каденція нинішньої влади - буде існувати саме за умов наявності таких корупційних схем. І не випадково, бо саме президент Зеленський є ініціатором цього проекту ЗУ. Але я вам так скажу, я думаю, що він не в курсі всіх цих нюансів”, - резюмував Луценко.

Як писав УНН, учора, 3 грудня, Рада підтримала закон про продаж "Укрспирту" у другому читанні. "За" проголосували 284 народних депутатів, більшість з яких “слуги народу”.

Нагадаємо, що плани влади по заробітку з продажу "Укрспирту" різко скоротилися з 6-7 до 2-3 млрд грн.