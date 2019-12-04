Зеленский может быть не в курсе, что его законом открывают поле для "спиртовой" коррупции - Луценко

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103940 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116454 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146646 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147458 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140258 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183929 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116680 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 109098 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 121165 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 111527 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 105960 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 49295 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 105960 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 121165 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 183932 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 164953 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 190956 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 109098 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122457 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125144 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 129742 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126125 просмотра
Актуальное
Зеленский может быть не в курсе, что его законом открывают поле для "спиртовой" коррупции - Луценко

Зеленский может быть не в курсе, что его законом открывают поле для "спиртовой" коррупции - Луценко

Киев  •  УНН

 • 21071 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада накануне приняла во втором чтении законопроект №2300. Документ, среди прочего, предусматривает норму о разрешении импорта спирта в Украину, в частности, предприятиями, уполномоченными на это Кабмином. Последствия такого решения мы увидим в виде новых коррупционных схем, которые начнут работать в спиртовой отрасли, рассказал УНН бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни одного прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать - почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое - нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы. Не факт, что она будет построена, но я думаю, с учетом наших реалий, а также того факта, насколько эта отрасль является коррумпированной и привлекательной для всякого рода мошенников, то я думаю, что так и произойдет", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аудит "Укрспирта" проводили эксперты водочных монополистов, которых называют бенефициарами продажи ГП

Кроме того, Луценко убежден, что от реализации проекта ЗУ № 2300 (предусматривает продажу ГП "Укрспирт" и отказ государства от монополии на производство спирта - ред.) выигрывают, прежде всего, большие водочные компании.

"Это водочная промышленность, которая до сих пор не могла иметь свои спиртовые заводы. Господин Черняк (владелец алкогольного холдинга Global Spirits - ред.), видимо, должен был агитировать за этот законопроект", - предположил экс-депутат.

И добавил, что Президент Владимир Зеленский может быть вообще не в курсе "всех этих нюансов".

"Норма о разрешении импорта, я думаю, является главной в этом проекте закона (№2300). Хотят изменить схему контроля за отраслью обращения спирта. Сейчас существует одна, и она коррупционная, а создается другая - не менее коррупционная. И учитывая динамику (что разрешение на импорт уполномоченными КМУ предприятиями продлили до 2024 года, в то время как первая редакция предусматривала срок до 2023 года), то это означает, что вся каденция нынешней власти - будет существовать именно при наличии таких коррупционных схем. И не случайно, поскольку именно президент Зеленский является инициатором этого проекта ЗУ. Но я вам так скажу, я думаю, что он не в курсе всех этих нюансов", - резюмировал Луценко.

Как писал УНН, вчера, 3 декабря, Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении. "За" проголосовали 284 народных депутатов, большинство из которых "слуги народа".

Напомним, что планы властей по заработку по продаже "Укрспирта" резко сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы