Зеленский может быть не в курсе, что его законом открывают поле для "спиртовой" коррупции - Луценко

"Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни одного прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать - почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое - нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы. Не факт, что она будет построена, но я думаю, с учетом наших реалий, а также того факта, насколько эта отрасль является коррумпированной и привлекательной для всякого рода мошенников, то я думаю, что так и произойдет", - пояснил он.

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Кроме того, Луценко убежден, что от реализации проекта ЗУ № 2300 (предусматривает продажу ГП "Укрспирт" и отказ государства от монополии на производство спирта - ред.) выигрывают, прежде всего, большие водочные компании.

"Это водочная промышленность, которая до сих пор не могла иметь свои спиртовые заводы. Господин Черняк (владелец алкогольного холдинга Global Spirits - ред.), видимо, должен был агитировать за этот законопроект", - предположил экс-депутат.

И добавил, что Президент Владимир Зеленский может быть вообще не в курсе "всех этих нюансов".

"Норма о разрешении импорта, я думаю, является главной в этом проекте закона (№2300). Хотят изменить схему контроля за отраслью обращения спирта. Сейчас существует одна, и она коррупционная, а создается другая - не менее коррупционная. И учитывая динамику (что разрешение на импорт уполномоченными КМУ предприятиями продлили до 2024 года, в то время как первая редакция предусматривала срок до 2023 года), то это означает, что вся каденция нынешней власти - будет существовать именно при наличии таких коррупционных схем. И не случайно, поскольку именно президент Зеленский является инициатором этого проекта ЗУ. Но я вам так скажу, я думаю, что он не в курсе всех этих нюансов", - резюмировал Луценко.

Как писал УНН, вчера, 3 декабря, Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении. "За" проголосовали 284 народных депутатов, большинство из которых "слуги народа".

Напомним, что планы властей по заработку по продаже "Укрспирта" резко сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн.