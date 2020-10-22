Ми виконали вимоги для другого траншу МВФ - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна виконала умови Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики”, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалась, що ми без західних грошей не можемо прожити. Це правда, люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитись від МВФ. Я їм вдячний за допомогу, це наш стратегічний партнер”, — сказав Зеленський.
Президент нагадав, що цього річ Україна вже отримала один транш від Міжнародного валютного фонду.
“У нас був перший транш, ми очікували другого траншу. Є вимоги МВФ, і я вважаю що ми все виконали. Це моя думка. Але я вважаю, що як всередині країни, так і ззовні, є люди, які працюють проти держави Україна”, — додав він.
Нагадаємо, у Національного банку України немає невизначеності у відносинах з МВФ, вирішують питання для отримання місії до кінця року.