У НБУ немає невизначеності у відносинах з МВФ - Шевченко

“Україна знаходиться, які раніше, в програмі МВФ, і всі ключові учасники цієї програми, в тому числі і Національний банк, працюють над виконанням структурних маяків зазначених меморандумів. Тому ми хочемо сказати, що у нас на сьогоднішній день немає невизначеності у відносинах з Міжнародним валютним фондом. Всі працюють і є питання, які зараз знаходяться на межі вирішення для того, щоб отримати до кінця року місію МВФ”, - сказав Кирило Шевченко.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського восени очікують онлайн-візит місії МВФ в Україну.