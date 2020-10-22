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У НБУ немає невизначеності у відносинах з МВФ - Шевченко

У НБУ немає невизначеності у відносинах з МВФ - Шевченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Національного банку України немає невизначеності у відносинах з МВФ, вирішують питання для отримання місії до кінця року. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

“Україна знаходиться, які раніше, в програмі МВФ, і всі ключові учасники цієї програми, в тому числі і Національний банк, працюють над виконанням структурних маяків зазначених меморандумів. Тому ми хочемо сказати, що у нас на сьогоднішній день немає невизначеності у відносинах з Міжнародним валютним фондом. Всі працюють і є питання, які зараз знаходяться на межі вирішення для того, щоб отримати до кінця року місію МВФ”, - сказав Кирило Шевченко.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського восени очікують онлайн-візит місії МВФ в Україну.

Українські Національні Новини

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