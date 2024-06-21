Збірна Іспанії вийшла у плей-оф Євро-2024
Київ • УНН
Іспанія обіграла Італію з рахунком 1: 0 на груповому етапі Євро-2024 і вийшла в плей-офф.
Збірна Іспанії обіграла Італію у другому турі групового етапу Євро-2024. Матч завершився з рахунком 1:0. Про це повідомляє сайт УЄФА, передає УНН.
Деталі
Збірна Іспанії з перших хвилин заволоділа ініціативою та мала декілька вигідних моментів у першому таймі, щоб відкрити рахунок у грі. Свої нагоди змарнували Ніко Вільямс, Альваро Мората та Фабіан Руїс.
Тиск іспанців продовжився у другій половині гри та врешті-решт призвів до гола. Простріл Ніко Вільямса з лівого флангу завершився автоголом Ріккардо Калафіорі.
Надалі Іспанія повністю контролювала хід матчу та впевнено довела поєдинок до перемоги, яка забезпечила їй вихід у плей-оф чемпіонату Європи.
Миколенко повертається до тренувань у загальній групі збірної України перед матчем Євро-2024 проти Словаччини20.06.24, 19:42 • 18473 перегляди