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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Збірна Іспанії вийшла у плей-оф Євро-2024

Київ • УНН

 • 18205 перегляди

Іспанія обіграла Італію з рахунком 1: 0 на груповому етапі Євро-2024 і вийшла в плей-офф.

Збірна Іспанії вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Італію у другому турі групового етапу Євро-2024. Матч завершився з рахунком 1:0. Про це повідомляє сайт УЄФА, передає УНН.

Деталі

Збірна Іспанії з перших хвилин заволоділа ініціативою та мала декілька вигідних моментів у першому таймі, щоб відкрити рахунок у грі. Свої нагоди змарнували Ніко Вільямс, Альваро Мората та Фабіан Руїс.

Тиск іспанців продовжився у другій половині гри та врешті-решт призвів до гола. Простріл Ніко Вільямса з лівого флангу завершився автоголом Ріккардо Калафіорі.

Надалі Іспанія повністю контролювала хід матчу та впевнено довела поєдинок до перемоги, яка забезпечила їй вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Миколенко повертається до тренувань у загальній групі збірної України перед матчем Євро-2024 проти Словаччини20.06.24, 19:42 • 18473 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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