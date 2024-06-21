Испания обыграла Италию со счетом 1: 0 на групповом этапе Евро-2024 и вышла в плей-офф.
Сборная Испании обыграла Италию во втором туре группового этапа Евро-2024. Матч завершился со счетом 1:0. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.
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Зібрана Іспанії з перших хвилин завоолоділа ініціативою тамала декілька вигідних моментів у першому таймі, щоб відкрити рахунок у грі. Свої нагоди змарнували Ніко Вільямс, Альваро Мората та Фабіан Руїс.
Давление испанцев продолжилось во второй половине игры и в конечном итоге привело к голу. Прострел Нико Уильямса с левого фланга завершился автоголом Риккардо Калафиори.
В дальнейшем Испания полностью контролировала ход матча и уверенно довела поединок до победы, которая обеспечила ей выход в плей-офф чемпионата Европы.
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