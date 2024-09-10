Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га - Мінагро
Київ • УНН
Мінагро: збір врожаю ранніх зернових завершено на 6,526 млн га, включаючи пшеницю, ячмінь, горох і ріпак. Попри несприятливі умови, зниження врожайності склало лише 2% порівняно з минулим роком.
Попри несприятливі кліматичні умови цього року, зниження врожайності ранніх зернових і зернобобових склало лише 2% порівняно з минулим роком. Збір урожаю завершено на площі 6,526 млн га, включаючи пшеницю, ячмінь, горох і ріпак.
Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.
За словами міністра аграрної політики та продовольства цьогоріч були не зовсім сприятливі кліматичні умови для урожаю, була засуха та висока температура.
Через й маємо зниження врожайності, але по групі ранньо зернових і зернобобових це зменшення лише 2% від минулорічного врожаю. Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га, для порівняння, в минулому році ця площа була 6,347 млн га
В розрізі культур:
пшениця 4,902 млн га;
ячмінь 1,412 млн га;
горох 212 тис га;
ріпак 1,265 млн га.
"З групою ранньо зернових Україна впоралась, переходимо до збору пізніх культур", - розповів Коваль.
Нагадаємо
Станом на 6 вересня в Україні намолочено 35,1 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 9 548,9 тис. га.