Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га - Мінагро

Попри несприятливі кліматичні умови цього року, зниження врожайності ранніх зернових і зернобобових склало лише 2% порівняно з минулим роком. Збір урожаю завершено на площі 6,526 млн га, включаючи пшеницю, ячмінь, горох і ріпак.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами міністра аграрної політики та продовольства цьогоріч були не зовсім сприятливі кліматичні умови для урожаю, була засуха та висока температура.

Через й маємо зниження врожайності, але по групі ранньо зернових і зернобобових це зменшення лише 2% від минулорічного врожаю. Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га, для порівняння, в минулому році ця площа була 6,347 млн га