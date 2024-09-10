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Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га - Мінагро

Київ • УНН

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Мінагро: збір врожаю ранніх зернових завершено на 6,526 млн га, включаючи пшеницю, ячмінь, горох і ріпак. Попри несприятливі умови, зниження врожайності склало лише 2% порівняно з минулим роком.

Попри несприятливі кліматичні умови цього року, зниження врожайності ранніх зернових і зернобобових склало лише 2% порівняно з минулим роком. Збір урожаю завершено на площі 6,526 млн га, включаючи пшеницю, ячмінь, горох і ріпак.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами міністра аграрної політики та продовольства цьогоріч були не зовсім сприятливі кліматичні умови для урожаю, була засуха та висока температура.

Через й маємо зниження врожайності, але по групі ранньо зернових і зернобобових це зменшення лише 2% від минулорічного врожаю. Збір врожаю закінчили на площі 6,526 млн га, для порівняння, в минулому році ця площа була 6,347 млн га

- сказав міністр. 

В розрізі культур: 

пшениця 4,902 млн га;

ячмінь 1,412 млн га;

горох 212 тис га;

ріпак 1,265 млн га.

"З групою ранньо зернових Україна впоралась, переходимо до збору пізніх культур", - розповів Коваль.

Нагадаємо 

Станом на 6 вересня в Україні намолочено 35,1 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 9 548,9 тис. га.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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