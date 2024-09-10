Сбор урожая закончили на площади 6,526 млн га - Минагро

Несмотря на неблагоприятные климатические условия этого года, снижение урожайности ранних зерновых и зернобобовых составило лишь 2% по сравнению с прошлым годом. Сбор урожая завершен на площади 6,526 млн га, включая пшеницу, ячмень, горох и рапс.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам министра аграрной политики и продовольствия в этом году были не совсем благоприятные климатические условия для урожая, была засуха и высокая температура.

Из-за и имеем снижение урожайности, но по группе ранне зерновых и зернобобовых это уменьшение лишь 2% от прошлогоднего урожая. Сбор урожая закончили на площади 6,526 млн га, для сравнения, в прошлом году эта площадь была 6,347 млн га - сказал министр.

В разрезе культур:

пшеница 4,902 млн га;

ячмень 1,412 млн га;

горох 212 тыс га;

рапс 1,265 млн га.

«С группой ранних зерновых Украина справилась, переходим к сбору поздних культур», - рассказал Коваль.

Напомним

По состоянию на 6 сентября в Украине намолочено 35,1 млн тонн нового урожая, который собран на площади 9 548,9 тыс. га.