Сбор урожая закончили на площади 6,526 млн га - Минагро
Киев • УНН
Минагро: сбор урожая ранних зерновых завершен на 6,526 млн га, включая пшеницу, ячмень, горох и рапс. Несмотря на неблагоприятные условия, снижение урожайности составило лишь 2% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на неблагоприятные климатические условия этого года, снижение урожайности ранних зерновых и зернобобовых составило лишь 2% по сравнению с прошлым годом. Сбор урожая завершен на площади 6,526 млн га, включая пшеницу, ячмень, горох и рапс.
Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.
По словам министра аграрной политики и продовольствия в этом году были не совсем благоприятные климатические условия для урожая, была засуха и высокая температура.
Из-за и имеем снижение урожайности, но по группе ранне зерновых и зернобобовых это уменьшение лишь 2% от прошлогоднего урожая. Сбор урожая закончили на площади 6,526 млн га, для сравнения, в прошлом году эта площадь была 6,347 млн га
В разрезе культур:
пшеница 4,902 млн га;
ячмень 1,412 млн га;
горох 212 тыс га;
рапс 1,265 млн га.
«С группой ранних зерновых Украина справилась, переходим к сбору поздних культур», - рассказал Коваль.
Напомним
По состоянию на 6 сентября в Украине намолочено 35,1 млн тонн нового урожая, который собран на площади 9 548,9 тыс. га.