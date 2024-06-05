Збільшення потужностей генерації напередодні зими обговорили міністр енергетики та керівництво ЄБРР

ukenru
10:47 • 29322 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 47571 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 48297 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63157 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77620 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114862 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137984 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139989 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247320 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171325 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.4 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 15618 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40854 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 22850 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 43933 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32123 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247318 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365590 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380398 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295504 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1605 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 1845 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62460 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78931 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90135 перегляди
Актуальне
Збільшення потужностей генерації напередодні зими обговорили міністр енергетики та керівництво ЄБРР

Збільшення потужностей генерації напередодні зими обговорили міністр енергетики та керівництво ЄБРР

Київ • УНН

 • 16776 перегляди

Міністр енергетики обговорив співпрацю з ЄБРР щодо зміцнення стабільності енергетичної системи України та збільшення генеруючих потужностей напередодні зими на тлі значної шкоди, заподіяної ворожими атаками.

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) співпрацю для посилення стійкості української енергосистеми та нарощування потужностей генерації. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго у середу, передає УНН.

Наразі ситуація досить складна: значних пошкоджень зазнали потужності маневрової генерації – тепло- та гідроелектростанцій, а також об’єкти системи передачі електроенергії. Через дефіцит в енергосистемі ми вимушені застосовувати обмеження для споживачів. Але ворог не припиняє атаки, і важко передбачити, якими будуть їх наслідки перед початком зими. Тому наше ключове завдання наразі – максимально наростити до початку зими потужності розподіленої генерації, об’єкти якої є набагато складнішою ціллю для ворога

– заявив Герман Галущенко.

Наслідки ворожих атак: до зими українці можуть проводити значну частину дня без світла – FT05.06.24, 12:53 • 117965 переглядiв

Міністр підкреслив, що вже тривають роботи із встановлення газових турбін, а також визначено місця для розміщення газопоршневих установок. Ці проєкти реалізуються із залученням міжнародних партнерів. Як розповіли в Міненерго, на зустрічі обговорили можливості залучення допомоги ЄБРР для цих проєктів.

Також очільник Міненерго поінформував про підготовку нормативної бази для стимулювання встановлення домогосподарствами і бізнесом генеруючих потужностей, зокрема сонячних панелей, які зможуть забезпечити потреби споживачів у період відключення електропостачання.

Також готується низка рішень для дерегуляції і спрощення процедур приєднання до мереж.

Нагадаємо

Уряд прийняв рішення спростити умови будівництва генеруючих об'єктів, щоб пришвидшити процес нарощування додаткової генерації. А НБУ працює над скасуванням деяких податків для завезення енергетичного обладнання.

На сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності – Міненерго05.06.24, 10:01 • 18035 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51