Збільшення потужностей генерації напередодні зими обговорили міністр енергетики та керівництво ЄБРР
Київ • УНН
Міністр енергетики обговорив співпрацю з ЄБРР щодо зміцнення стабільності енергетичної системи України та збільшення генеруючих потужностей напередодні зими на тлі значної шкоди, заподіяної ворожими атаками.
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) співпрацю для посилення стійкості української енергосистеми та нарощування потужностей генерації. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго у середу, передає УНН.
Наразі ситуація досить складна: значних пошкоджень зазнали потужності маневрової генерації – тепло- та гідроелектростанцій, а також об’єкти системи передачі електроенергії. Через дефіцит в енергосистемі ми вимушені застосовувати обмеження для споживачів. Але ворог не припиняє атаки, і важко передбачити, якими будуть їх наслідки перед початком зими. Тому наше ключове завдання наразі – максимально наростити до початку зими потужності розподіленої генерації, об’єкти якої є набагато складнішою ціллю для ворога
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Міністр підкреслив, що вже тривають роботи із встановлення газових турбін, а також визначено місця для розміщення газопоршневих установок. Ці проєкти реалізуються із залученням міжнародних партнерів. Як розповіли в Міненерго, на зустрічі обговорили можливості залучення допомоги ЄБРР для цих проєктів.
Також очільник Міненерго поінформував про підготовку нормативної бази для стимулювання встановлення домогосподарствами і бізнесом генеруючих потужностей, зокрема сонячних панелей, які зможуть забезпечити потреби споживачів у період відключення електропостачання.
Також готується низка рішень для дерегуляції і спрощення процедур приєднання до мереж.
Нагадаємо
Уряд прийняв рішення спростити умови будівництва генеруючих об'єктів, щоб пришвидшити процес нарощування додаткової генерації. А НБУ працює над скасуванням деяких податків для завезення енергетичного обладнання.
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