Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сотрудничество для усиления устойчивости украинской энергосистемы и наращивания мощностей генерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго в среду, передает УНН.

Сейчас ситуация достаточно сложная: значительные повреждения получили мощности маневровой генерации-тепло-и гидроэлектростанций, а также объекты системы передачи электроэнергии. Из-за дефицита в энергосистеме мы вынуждены применять ограничения для потребителей. Но враг не прекращает атаки, и трудно предсказать, какими будут их последствия перед началом зимы. Поэтому наша ключевая задача сейчас-максимально нарастить к началу зимы мощности распределенной генерации, объекты которой являются гораздо более сложной целью для врага - заявил Герман Галущенко.

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Министр подчеркнул, что уже продолжаются работы по установке газовых турбин, а также определены места для размещения газопоршневых установок. Эти проекты реализуются с привлечением международных партнеров. Как рассказали в Минэнерго, на встрече обсудили возможности привлечения помощи ЕБРР для этих проектов.

Также глава Минэнерго проинформировал о подготовке нормативной базы для стимулирования установления домохозяйствами и бизнесом генерирующих мощностей, в частности солнечных панелей, которые смогут обеспечить потребности потребителей в период отключения электроснабжения.

Также готовится ряд решений для дерегуляции и упрощения процедур присоединения к сетям.

Напомним

Правительство приняло решение упростить условия строительства генерирующих объектов, чтобы ускорить процесс наращивания дополнительной генерации. А НБУ работает над отменой некоторых налогов для завоза энергетического оборудования.

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