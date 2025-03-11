Зберігається загроза ракетного удару рф з Чорного моря
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".
росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на ранок вівторка, 11 березня, в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.
в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
російська армія здійснила масовану атаку дронами на Одесу пізно ввечері 10 березня. Внаслідок атаки сталися пожежі в приватному будинку, на складі дитячих іграшок та в резервуарі з пальним.
російські війська завдали удару по Краматорську 10.03.25, 23:16 • 22595 переглядiв