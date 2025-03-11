Сохраняется угроза ракетного удара рф с Черного моря
Киев • УНН
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро вторника, 11 марта, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетный носитель.
в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.
Напомним
российская армия осуществила массированную атаку дронами на Одессу поздно вечером 10 марта. В результате атаки произошли пожары в частном доме, на складе детских игрушек и в резервуаре с топливом.
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