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Заявка України на членство в ЄС має розглядатися окремо від Грузії та Молдови – МЗС

Заявка України на членство в ЄС має розглядатися окремо від Грузії та Молдови – МЗС

Київ • УНН

 • 174162 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Заявка України на членство в ЄС повинна розглядатися окремо від документів, поданих Грузією та Молдовою. Про це на брифінгу в суботу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"При всій моїй глибокій повазі до наших давніх партнерів з євроінтеграції Грузії та Молдови, випадок України абсолютно винятковий. Ми наполягаємо на тому, щоб справа України розглядалася окремо і щоб вона розглядалася якомога швидше", - сказав міністр.

Деталі

На думку дипломата, відповідні процедури можна і потрібно спростити, щоб забезпечити плавний процес інтеграції України в Євросоюз на благо всіх - як України так і самого ЄС.

Раніше

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

У понеділок стало відомо, що заявка - вже на розгляді.

Пізніше з подібними ініціативами виступили Молдова і Грузія.

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