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Завтра в Україні знову не планують вимикати світло - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 13905 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила, що 19 вересня в Україні не планується застосовувати графіки відключень електроенергії. Енергетики закликали економно використовувати електроенергію у вечірні години пікового споживання.

У четвер, 19 вересня, в Україні не прогнозується застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 19 вересня, заходи обмеження не прогнозуються

- йдеться в заяві компанії.

Енергетики також закликали українців максимально ощадливо користуватись електроенергією у вечірні години максимального споживання. Зокрема,  не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00

Німеччина виділить Україні 100 млн євро для проходження зими17.09.24, 10:21 • 36115 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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