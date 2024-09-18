Завтра в Україні знову не планують вимикати світло - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 19 вересня в Україні не планується застосовувати графіки відключень електроенергії. Енергетики закликали економно використовувати електроенергію у вечірні години пікового споживання.
У четвер, 19 вересня, в Україні не прогнозується застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 19 вересня, заходи обмеження не прогнозуються
Енергетики також закликали українців максимально ощадливо користуватись електроенергією у вечірні години максимального споживання. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00
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