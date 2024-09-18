Завтра в Украине снова не планируют выключать свет - "Укрэнерго"
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 19 сентября в Украине не планируется применять графики отключений электроэнергии. Энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в вечерние часы пикового потребления.
В четверг, 19 сентября, в Украине не прогнозируется применение графиков стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 19 сентября, меры ограничения не прогнозируются
Энергетики также призвали украинцев максимально экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы максимального потребления. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00
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