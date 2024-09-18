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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине снова не планируют выключать свет - "Укрэнерго"

Завтра в Украине снова не планируют выключать свет - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 14:18  •  2863 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 19 сентября в Украине не планируется применять графики отключений электроэнергии. Энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в вечерние часы пикового потребления.

В четверг, 19 сентября, в Украине не прогнозируется применение графиков стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 19 сентября, меры ограничения не прогнозируются

- говорится в заявлении компании.

Энергетики также призвали украинцев максимально экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы максимального потребления. В частности,  не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00

Німеччина виділить Україні 100 млн євро для проходження зими17 сентября 2024, 07:21 • 34803 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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ukrainaУкраина