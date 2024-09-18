Завтра в Украине снова не планируют выключать свет - "Укрэнерго"

В четверг, 19 сентября, в Украине не прогнозируется применение графиков стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 19 сентября, меры ограничения не прогнозируются - говорится в заявлении компании.

Энергетики также призвали украинцев максимально экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы максимального потребления. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00

Німеччина виділить Україні 100 млн євро для проходження зими