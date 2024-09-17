Германия выделит Украине 100 млн евро для прохождения зимы

Германия выделит дополнительно 100 миллионов евро в качестве помощи Украине для прохождения зимы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник во время визита в Молдову, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной", - заявила Бербок.

Дополнение

Как пишет DW, Бербок прибыла в Кишинев для участия в международном саммите "Платформы поддержки Молдовы". "Конференция поддерживающих Молдову призвана защитить ее от российских попыток дестабилизации", - заявила накануне Бербок, пообещав дальнейшую помощь и добавив, что попытки путина "ввергнуть страну в хаос" оказались безуспешны, а Молдова "стала ближе к ЕС".

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 11 сентября сообщил о 1024 российских атаках на энергетическую инфраструктуру с октября 2022 по сентябрь 2024 года. Общие потери мощностей превысили 9 ГВт, оккупировано 18 ГВт генерации.