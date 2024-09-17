Німеччина виділить Україні 100 млн євро для проходження зими
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини Бербок оголосила про виділення 100 млн євро допомоги Україні на зиму. Вона заявила, що росія планує «зимову війну», щоб погіршити життя українців.
Німеччина виділить додатково 100 мільйонів євро Україні для проходження зими, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок під час візиту до Молдови, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", - заявила Бербок.
Доповнення
Як пише DW, Бербок прибула до Кишинева для участі в міжнародному саміті "Платформи підтримки Молдови". "Конференція тих, хто підтримує Молдову, покликана захистити її від російських спроб дестабілізації", - заявила напередодні Бербок, пообіцявши подальшу допомогу та додавши, що спроби путіна "ввергнути країну в хаос" виявилися безуспішними, а Молдова "стала ближчою до ЄС".
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко 11 вересня повідомив про 1024 російські атаки на енергетичну інфраструктуру з жовтня 2022 по вересень 2024 року. Загальні втрати потужностей перевищили 9 ГВт, окуповано 18 ГВт генерації.