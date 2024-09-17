Німеччина виділить Україні 100 млн євро для проходження зими

Німеччина виділить додатково 100 мільйонів євро Україні для проходження зими, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок під час візиту до Молдови, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", - заявила Бербок.

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Як пише DW, Бербок прибула до Кишинева для участі в міжнародному саміті "Платформи підтримки Молдови". "Конференція тих, хто підтримує Молдову, покликана захистити її від російських спроб дестабілізації", - заявила напередодні Бербок, пообіцявши подальшу допомогу та додавши, що спроби путіна "ввергнути країну в хаос" виявилися безуспішними, а Молдова "стала ближчою до ЄС".

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко 11 вересня повідомив про 1024 російські атаки на енергетичну інфраструктуру з жовтня 2022 по вересень 2024 року. Загальні втрати потужностей перевищили 9 ГВт, окуповано 18 ГВт генерації.