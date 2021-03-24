Завтра у другій половині дня: у "Лекхім" розповіли, коли прибудуть перші партії вакцини CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Керівниця відділу маркетингу компанії "Лекхім" Елеонора Мірошник повідомила УНН, що перші партії замовленої Україною китайської вакцини CoronaVac прибудуть завтра, 25 березня, у другій половині дня.
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"Компанія планує забрати та доставити першу партію вакцин CoronaVac 25 березня. Ми очікуємо на рейс у другій половині дня", - розповіла Мірошник.
Що відомо про вакцину CoronaVac
Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.
Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).
Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають.
Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.
Доповнення
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що до кінця березня надійдуть перші дози вакцини CoronaVac. І нею одразу почнуть вакцинувати. По контракту очікується постачання 700 тисяч доз вакцини.