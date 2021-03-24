Завтра во второй половине дня: в "Лекхим" рассказали, когда прибудут первые партии вакцины CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник сообщила УНН, что первые партии заказанной Украиной китайской вакцины CoronaVac прибудут завтра, 25 марта, во второй половине дня.
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"Компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac 25 марта. Мы ожидаем рейс во второй половине дня", - рассказала Мельник.
Что известно о вакцине CoronaVac
Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.
Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).
Представлены также новые данные, свидетельствующие, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.
Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам експерта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.
Дополнение
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что до конца марта поступят первые дозы вакцины CoronaVac. И ею сразу начнут вакцинировать. По контракту ожидается поставка 700 тысяч доз вакцины.