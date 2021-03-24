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Завтра во второй половине дня: в "Лекхим" рассказали, когда прибудут первые партии вакцины CoronaVac

Киев  •  УНН

 • 24322 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник сообщила УНН, что первые партии заказанной Украиной китайской вакцины CoronaVac прибудут завтра, 25 марта, во второй половине дня.

Цитата:

"Компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac 25 марта. Мы ожидаем рейс во второй половине дня", - рассказала Мельник.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, свидетельствующие, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам експерта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Дополнение

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что до конца марта поступят первые дозы вакцины CoronaVac. И ею сразу начнут вакцинировать. По контракту ожидается поставка 700 тысяч доз вакцины.

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