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Завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків - Шмигаль

Завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На позачерговому засіданні Уряду, що відбулося за участю Президента України Володимира Зеленського, ухвалили рішення щодо розблокування роботи НАЗК. Так, завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Уже завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків”, — констатував Денис Шмигаль.

Розпорядження “Деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції”, розглянуте та ухвалене урядовцями, дасть змогу розблокувати діяльність НАЗК.

Згідно з документом, з метою забезпечення належної реалізації закону “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також НАЗК має забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

Державні органи, органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступ Нацагентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателями яких вони є. Також вони мають надавати інформацію, серед іншого з обмеженим доступом, за письмовими запитами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Президент подякував уряду за оперативне проведення засідання та ухвалення рішення.

“Хотів би відзначити вашу швидку реакцію. Хочу подякувати Кабміну, що ви одразу відреагували й одразу ми могли зібратися. У нас правильне рішення Ради національної безпеки і оборони України, засідання якої відбулося сьогодні в розширеному складі: були наші антикорупційні представники, всі висловилися щодо ситуації. Перший крок — це той крок, який щойно Кабмін ухвалив. Я всім вдячний. Я думаю, що це важливий сигнал нашому суспільству, що Кабмін одноголосно працює на державу, а не кожен сам на себе”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки. 

Окрім того, на засіданні РНБО Президент України Володимир Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроект, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді. 

Як раніше повідомляв УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації. 

Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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