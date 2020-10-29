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Завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков - Шмыгаль

Завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На внеочередном заседании правительства, которое состоялось с участием Президента Украины Владимира Зеленского, приняли решение о разблокировании работы НАПК. Так, завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Кабинет Министров Украины по инициативе Президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков”, - констатировал Денис Шмыгаль.

Распоряжение “Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции”, рассмотрено и принято чиновниками, что позволит разблокировать деятельность НАПК.

Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона “О предупреждении коррупции” Национальное агентство по предупреждению коррупции должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент поблагодарил правительство за оперативное проведение заседания и принятие решения.

“Хотел бы отметить вашу быструю реакцию. Хочу поблагодарить Кабмин, вы сразу отреагировали и сразу мы могли собраться. У нас правильное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание которого состоялось сегодня в расширенном составе были наши антикоррупционные представители, все высказались по ситуации. Первый шаг — это тот шаг, который только что Кабмин принял. Я всем благодарен. Я думаю, что это важный сигнал нашему обществу, что Кабмин единогласно работает на государство, а не каждый сам на себя”, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Кроме того, на заседании СНБО Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.

Как ранее сообщал УНН, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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