Завдяки мінським домовленостям вдалось звільнити чи відшукати 3 тисячі українців – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завдяки мінським домовленостям Україні вдалось звільнити чи відшукати тіла 3 тисяч українців на окупованій території Донбасу. Про це заявила народний депутат України (співголова фракції “Європейська солідарність”) Ірина Геращенко під час круглого столу з нагоди 5 років мінських домовленостей в Києві, передає кореспондент УНН.
“Завдяки мінським угодам нам вдалось звільнити і знайти — тому що когось просто вдалось знайти і з шаною поховати — більше 3 тисяч українців”, — зазначила Геращенко.
За її словами, пошук зниклих безвісти залишається важливою складовою мінських домовленостей, а крім того, Україна має вимагати від міжнародної спільноти тиску на РФ для допуску Червоного хреста на окуповані території для пошуку зниклих безвісти.
При цьому вона додала, що також за 5 років з початку мінських домовленостей Україна звільнила близько 70% окупованих територій Донбасу, і тема кордонів на сьогоднішній день має бути ключовою під час переговорів у Мінську.
Нагадаємо, за даними СБУ, на Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі бойовиками. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.