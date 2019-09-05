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Завдяки мінським домовленостям вдалось звільнити чи відшукати 3 тисячі українців – Геращенко

Завдяки мінським домовленостям вдалось звільнити чи відшукати 3 тисячі українців – Геращенко

Київ • УНН

 • 12178 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завдяки мінським домовленостям Україні вдалось звільнити чи відшукати тіла 3 тисяч українців на окупованій території Донбасу. Про це заявила народний депутат України (співголова фракції “Європейська солідарність”) Ірина Геращенко під час круглого столу з нагоди 5 років мінських домовленостей в Києві, передає кореспондент УНН.

“Завдяки мінським угодам нам вдалось звільнити і знайти — тому що когось просто вдалось знайти і з шаною поховати — більше 3 тисяч українців”, — зазначила Геращенко.

За її словами, пошук зниклих безвісти залишається важливою складовою мінських домовленостей, а крім того, Україна має вимагати від міжнародної спільноти тиску на РФ для допуску Червоного хреста на окуповані території для пошуку зниклих безвісти.

При цьому вона додала, що також за 5 років з початку мінських домовленостей Україна звільнила близько 70% окупованих територій Донбасу, і тема кордонів на сьогоднішній день має бути ключовою під час переговорів у Мінську.

Нагадаємо, за даними СБУ, на Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі бойовиками. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.

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