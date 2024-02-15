716 млн грн збитків "Укренерго": суд відправив під варту директора ТОВ "Юнайтед Енерджі" Короткевича-Лещенка
Київ • УНН
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою директора ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевича-Лещенка за підозрою у завданні 716 млн грн збитків "Укренерго" через незаконну схему продажу електроенергії.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчого судді про застосування 30 млн гривень застави директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевича-Лещенка, якого підозрюють у завданні збитків "Укренерго", та відправив його під варту із альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Про це повідомляє САП, передає УНН.
15 лютого 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та скасувала рішення слідчого судді про застосування 30 млн грн застави директору приватного товариства - учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про директора ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевича-Лещенка.
Зазначається, що до Короткевича-Лещенка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн грн застави, а у разі внесення застави на указаного підозрюваного будуть покладені всі процесуальні обовʼязки, заявлені у клопотанні прокурора САП.
Доповнення
2 лютого суд відпустив під заставу у розмірі 30,280 млн гривень Короткевича-Лещенка.
Нагадаємо
11 січня чотирьом особам, у тому числі голові правління "Альянс Банку" та колишньому директору "Укренерго", представили звинувачення у розкраданні 716 млн грн НЕК "Укренерго" за допомогою незаконної схеми продажу електроенергії.
6 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі заочний арешт Михайлу Кіперману, якого підозрюють в організації злочинної схеми, реалізація якої завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків.