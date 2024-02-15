716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко
Киев • УНН
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение следственного судьи о применении 30 млн гривен залога директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко, которого подозревают в нанесении ущерба "Укрэнерго", и отправил его под стражу с альтернативой внесения 100 млн гривен залога. Об этом сообщает САП, передает УНН.
15 февраля 2024 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отменила решение следственного судьи о применении 30 млн грн залога директору частного общества - участнику преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о директоре ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко.
Отмечается, что к Короткевичу-Лещенко применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога, а в случае внесения залога на указанного подозреваемого будут возложены все процессуальные обязанности, заявленные в ходатайстве прокурора САП.
Дополнение
2 февраля суд отпустил под залог в размере 30,280 млн гривен Короткевича-Лещенко.
Напомним
11 января четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", представили обвинения в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.
6 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаилу Киперману, которого подозревают в организации преступной схемы, реализация которой нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков.
716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.
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