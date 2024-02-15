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716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко

716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 18:39  •  27777 просмотра

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение следственного судьи о применении 30 млн гривен залога директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко, которого подозревают в нанесении ущерба "Укрэнерго", и отправил его под стражу с альтернативой внесения 100 млн гривен залога. Об этом сообщает САП, передает УНН.

15 февраля 2024 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отменила решение следственного судьи о применении 30 млн грн залога директору частного общества - участнику преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств.

- говорится в сообщении.

Детали 

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о директоре ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко.

Отмечается, что к Короткевичу-Лещенко применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога, а в случае внесения залога на указанного подозреваемого будут возложены все процессуальные обязанности, заявленные в ходатайстве прокурора САП.

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Дополнение

2 февраля суд отпустил под залог в размере 30,280 млн гривен Короткевича-Лещенко.

Напомним

11 января четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", представили обвинения в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.

6 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаилу Киперману, которого подозревают в организации преступной схемы, реализация которой нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.

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