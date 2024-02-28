Зауважень не було: представники України та США провели ще дві спільні інспекції зброї, наданої американцями
Київ • УНН
Представники України та США провели ще дві спільні інспекції озброєння, наданого американцями, з метою забезпечення його належного зберігання, обліку та використання.
Представники України та США провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. Зауважень з боку американської сторони не було. Про це повідомляє міністерство оборони України, передає УНН.
Представники Служби внутрішнього аудиту Міноборони, Збройних Сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами
Зазначається, що безпосередньо у місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри:
- відповідність серійним номерам;
- технічний стан;
- умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона).
Усього з початку 2024-го року проведено три командні інспекції - за планом спільних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було, вказали у Міноборони.
Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій – ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розробки Інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів
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