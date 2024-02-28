Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами
Киев • УНН
Представители Украины и США провели еще две совместные инспекции вооружения, предоставленного американцами, с целью обеспечения его надлежащего хранения, учета и использования.
Представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами. Замечаний со стороны американской стороны не было. Об этом сообщает министерство обороны Украины, передает УНН.
Представители Службы внутреннего аудита Минобороны, Вооруженных Сил Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами
Отмечается, что непосредственно в местах хранения оружия они проверили ключевые параметры:
- соответствие серийным номерам;
- техническое состояние;
- условия надлежащего хранения вооружения (безопасность и охрана).
Всего с начала 2024-го года проведено три командные инспекции - по плану совместных проверок, согласованному сторонами ранее. Во время мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было, указали в Минобороны.
Мы хотим, чтобы каждый шаг по обращению с предоставленным оружием был прозрачным и понятным. Это означает, что Минобороны следит за тем, как оружие учитывается, хранится и используется, а выводы по итогам совместных инспекций - тщательно прорабатываются. Кроме того, результаты и опыт, приобретенный во время совместного инспектирования, уже используются для разработки Инструкции, которая будет регулировать привлечение, получение, учет и использование международной военной помощи для Сил обороны от всех иностранных партнеров
В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров8 января 2024, 20:45 • 126627 просмотров
Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами
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