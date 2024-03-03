Затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів – Санду
Київ • УНН
Президент Молдови Майя Санду розкритикувала затримку з наданням додаткової допомоги Україні після того, як в результаті атаки російського безпілотника в Одесі загинули мирні жителі, заявивши, що кожен день без допомоги ставить під загрозу більше життів.
Президентка Молдови Майя Санду вважає, що чергова атака російських безпілотників житлового будинку в Одесі говорить про терміновість додаткової допомоги Україні, а затримка її ставить під загрозу ще більше життів, передає УНН.
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"Ще одна атака російського безпілотника в Одесі забрала життя людей, служачи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога", - написала Санду у соцмережі Х.
Президент Молдови зазначила, що "щодня має значення, і затримка допомоги ставить під загрозу життя ще більшу кількість невинних людей".
Молдова продовжила тимчасовий захист для українців до 2025 року28.02.24, 14:48 • 64092 перегляди