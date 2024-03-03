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Задержка дополнительной помощи Украине ставит под угрозу еще больше жизней - Санду

Задержка дополнительной помощи Украине ставит под угрозу еще больше жизней - Санду

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 23:45  •  9590 просмотра

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Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала задержку с предоставлением дополнительной помощи Украине после того, как в результате атаки российского беспилотника в Одессе погибли мирные жители, заявив, что каждый день без помощи ставит под угрозу больше жизней.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что очередная атака российских беспилотников жилого дома в Одессе говорит о срочности дополнительной помощи Украине, а задержка ее ставит под угрозу еще больше жизней, передает УНН.

Детали

"Еще одна атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни людей, служа суровым напоминанием о том, что Украине срочно нужна дополнительная помощь", - написала Санду в соцсети Х.

Президент Молдовы отметила, что "каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит под угрозу жизни еще большего количества невинных людей".

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года28 февраля 2024, 12:48 • 42930 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
maiya-sanduМайя Санду
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Задержка дополнительной помощи Украине ставит под угрозу еще больше жизней - Санду

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала задержку с предоставлением дополнительной помощи Украине после того, как в результате атаки российского беспилотника в Одессе погибли мирные жители, заявив, что каждый день без помощи ставит под угрозу больше жизней.

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