Затримано групу підлітків, які на замовлення рф підпалювали об'єкти Укрзалізниці на Чернігівщині
Київ • УНН
На Чернігівщині затримано чотирьох неповнолітніх, які пошкоджували залізничне обладнання за вказівками російських спецслужб. Підліткам загрожує довічне ув'язнення за диверсію в умовах воєнного стану.
Служба безпеки та Національна поліція затримала чотирьох підлітків, які знищували релейні шафи Укрзалізниці на Чернігівщині. Підпалювали об'єкти на замовлення рф. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За даними слідства, у поле зору російських спецслужб потрапив 15-річний житель Ніжинського району. Як повідомляється, юнак активно шукав "легких заробітків" на Телеграм-каналах.
За інструкцією окупантів він залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого.
Повідомляється, що підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.
У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці.
Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах, а замість грошей з рф їм загрожує довічне ув’язнення.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою.
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