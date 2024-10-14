Задержана группа подростков, которые по заказу рф поджигали объекты Укрзализныци на Черниговщине
Киев • УНН
На Черниговщине задержаны четыре несовершеннолетних, которые повреждали железнодорожное оборудование по указаниям российских спецслужб. Подросткам грозит пожизненное заключение за диверсию в условиях военного положения.
Служба безопасности и Национальная полиция задержала четырех подростков, которые уничтожали релейные шкафы Укрзализныци на Черниговщине. Поджигали объекты по заказу рф. Теперь им грозит пожизненное заключение, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным следствия, в поле зрения российских спецслужб попал 15-летний житель Нежинского района. Как сообщается, юноша активно искал "легких заработков" на Телеграм-каналах.
По инструкции оккупантов он привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.
Сообщается, что подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.
Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги.
Правоохранители задержали всех четырех поджигателей по горячим следам, а вместо денег из рф им грозит пожизненное заключение.
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Сейчас они находятся под стражей.
Искали быстрого заработка: в Киеве задержали четырех поджигателей военных авто2 октября 2024, 10:13 • 14390 просмотров