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Затримано мафіозі за Авдіївки і його семеро поплічників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У місті Маріуполь у Донецькій області затримано вісьмох членів міжнародного угруповання рекетирів. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

Затримано мафіозі за Авдіївки і його семеро поплічників

“Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, блокували в Маріуполі діяльність міжнародного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян”, — йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили 8 раніше судимих мешканців однієї з країн Південного Кавказу, Північної Африки та місцеві жителі. Керував угрупованням колишній так званий “смотрящий” за Авдіївкою на Донеччині.

Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали від громадян, зокрема приватних підприємців, гроші. Сума за “вирішення питання” становили від 800 до 11 тисяч доларів США. У разі несплати “данини” рекетири погрожували насильством і фізичною розправою. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів протиправної діяльності представників банди.

Правоохоронці затримали в Маріуполі 8 зловмисників після одержання чергового траншу від місцевого підприємця у розмірі майже 6 тисяч гривень. Серед затриманих була так звана довірена особа “злодія в законі”, який намагався встановити свій вплив на території регіону.

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Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші та інші речові докази.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Раніше було викрито міжнародну банду, що грабувала сейфи у 7 країнах.

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