Затонулу суперяхту британського магната підняли на поверхню через 10 місяців
Київ • УНН
Затонулу суперяхту британського магната Майка Лінча підняли на поверхню через десять місяців після того, як вона затонула біля берегів Сицилії, що призвело до загибелі семи осіб. Судно перевезуть до порту для подальшого розслідування причин катастрофи, яка сталася під час шторму.
Затонулу суперяхту британського технологічного магната Майка Лінча підняли на поверхню і почали відкачувати з неї морську воду в суботу через 10 місяців після того, як вона затонула біля берегів Сицилії, внаслідок чого загинули магнат, його дочка-підліток і ще п'ятеро людей, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Роботи відновилися з першими променями сонця, і для підйому 56-метрової яхти Bayesian з-під хвиль був використаний один із найпотужніших морських кранів у Європі.
Верхні палуби були сильно пошкоджені, а синій корпус був покритий брудом.
Bayesian була пришвартована біля невеликого порту Портічелло, неподалік Палермо, у серпні минулого року, коли вона затонула під час раптового шторму. Яхта була вразлива для сильних вітрів і, ймовірно, була перекинута поривами понад 117 км на годину, ідеться у проміжному британському звіті минулого місяця.
Судно буде стояти на підйомі протягом вихідних, доки проводяться перевірки та приготування, заявила компанія TMC Marine, яка керувала рятувальною операцією, працюючи з фахівцями Hebo Maritiemservice, щоб підняти яхту на 50 метрів з морського дна протягом останніх кількох днів.
Потім, як очікується, у понеділок її перевезуть до порту Терміні-Імерезе і передадуть владі, яка розслідує затоплення.
Процес підйому полегшився після того, як 72-метрова щогла судна була від'єднана за допомогою різального інструменту, що дистанційно керується, і поміщена на морське дно у вівторок.
Доповнення
Крім Лінча, засновника компанії-розробника програмного забезпечення Autonomy, під час затоплення яхти загинули його дочка Ханна, адвокат Кріс Морвілло та його дружина Неда, банкір Джонатан Блумер та його дружина Джуді, а також шеф-кухар Рекальдо Томас. Ще дев'ятьох членів екіпажу та шістьох гостей було врятовано.