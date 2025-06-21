Затонулу суперяхту британського магната підняли на поверхню через 10 місяців

Затонулу суперяхту британського технологічного магната Майка Лінча підняли на поверхню і почали відкачувати з неї морську воду в суботу через 10 місяців після того, як вона затонула біля берегів Сицилії, внаслідок чого загинули магнат, його дочка-підліток і ще п'ятеро людей, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Роботи відновилися з першими променями сонця, і для підйому 56-метрової яхти Bayesian з-під хвиль був використаний один із найпотужніших морських кранів у Європі.

Верхні палуби були сильно пошкоджені, а синій корпус був покритий брудом.

Bayesian була пришвартована біля невеликого порту Портічелло, неподалік Палермо, у серпні минулого року, коли вона затонула під час раптового шторму. Яхта була вразлива для сильних вітрів і, ймовірно, була перекинута поривами понад 117 км на годину, ідеться у проміжному британському звіті минулого місяця.

Судно буде стояти на підйомі протягом вихідних, доки проводяться перевірки та приготування, заявила компанія TMC Marine, яка керувала рятувальною операцією, працюючи з фахівцями Hebo Maritiemservice, щоб підняти яхту на 50 метрів з морського дна протягом останніх кількох днів.

Потім, як очікується, у понеділок її перевезуть до порту Терміні-Імерезе і передадуть владі, яка розслідує затоплення.

Процес підйому полегшився після того, як 72-метрова щогла судна була від'єднана за допомогою різального інструменту, що дистанційно керується, і поміщена на морське дно у вівторок.

Доповнення

Крім Лінча, засновника компанії-розробника програмного забезпечення Autonomy, під час затоплення яхти загинули його дочка Ханна, адвокат Кріс Морвілло та його дружина Неда, банкір Джонатан Блумер та його дружина Джуді, а також шеф-кухар Рекальдо Томас. Ще дев'ятьох членів екіпажу та шістьох гостей було врятовано.