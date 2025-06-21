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Затонувшую суперъяхту британского магната подняли на поверхность спустя 10 месяцев

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Затонувшую суперъяхту британского магната Майка Линча подняли на поверхность спустя десять месяцев после того, как она затонула у берегов Сицилии, что привело к гибели семи человек. Судно перевезут в порт для дальнейшего расследования причин катастрофы, которая произошла во время шторма.

Затонувшую суперъяхту британского магната подняли на поверхность спустя 10 месяцев
ansa.it

Затонувшую суперъяхту британского технологического магната Майка Линча подняли на поверхность и начали откачивать из нее морскую воду в субботу спустя 10 месяцев после того, как она затонула у берегов Сицилии, в результате чего погибли магнат, его дочь-подросток и еще пять человек, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Работы возобновились с первыми лучами солнца, и для подъема 56-метровой яхты Bayesian из-под волн был использован один из самых мощных морских кранов в Европе.

Верхние палубы были сильно повреждены, а синий корпус был покрыт грязью.

Bayesian была пришвартована у небольшого порта Портичелло, недалеко от Палермо, в августе прошлого года, когда она затонула во время внезапного шторма. Яхта была уязвима для сильных ветров и, вероятно, была опрокинута порывами более 117 км в час, говорится в промежуточном британском отчете за прошлый месяц.

Судно будет стоять на подъеме в течение выходных, пока проводятся проверки и приготовления, заявила компания TMC Marine, которая руководила спасательной операцией, работая со специалистами Hebo Maritiemservice, чтобы поднять яхту на 50 метров с морского дна в течение последних нескольких дней.

Затем, как ожидается, в понедельник ее перевезут в порт Термини-Имерезе и передадут властям, расследующим затопление.

Процесс подъема облегчился после того, как 72-метровая мачта судна была отсоединена с помощью дистанционно управляемого режущего инструмента и помещена на морское дно во вторник.

Дополнение

Помимо Линча, основателя компании-разработчика программного обеспечения Autonomy, при затоплении яхты погибли его дочь Ханна, адвокат Крис Морвилл и его жена Неда, банкир Джонатан Блумер и его жена Джуди, а также шеф-повар Рекальдо Томас. Еще девять членов экипажа и шесть гостей были спасены.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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