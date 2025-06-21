Затонувшую суперъяхту британского магната подняли на поверхность спустя 10 месяцев

Затонувшую суперъяхту британского технологического магната Майка Линча подняли на поверхность и начали откачивать из нее морскую воду в субботу спустя 10 месяцев после того, как она затонула у берегов Сицилии, в результате чего погибли магнат, его дочь-подросток и еще пять человек, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Работы возобновились с первыми лучами солнца, и для подъема 56-метровой яхты Bayesian из-под волн был использован один из самых мощных морских кранов в Европе.

Верхние палубы были сильно повреждены, а синий корпус был покрыт грязью.

Bayesian была пришвартована у небольшого порта Портичелло, недалеко от Палермо, в августе прошлого года, когда она затонула во время внезапного шторма. Яхта была уязвима для сильных ветров и, вероятно, была опрокинута порывами более 117 км в час, говорится в промежуточном британском отчете за прошлый месяц.

Судно будет стоять на подъеме в течение выходных, пока проводятся проверки и приготовления, заявила компания TMC Marine, которая руководила спасательной операцией, работая со специалистами Hebo Maritiemservice, чтобы поднять яхту на 50 метров с морского дна в течение последних нескольких дней.

Затем, как ожидается, в понедельник ее перевезут в порт Термини-Имерезе и передадут властям, расследующим затопление.

Процесс подъема облегчился после того, как 72-метровая мачта судна была отсоединена с помощью дистанционно управляемого режущего инструмента и помещена на морское дно во вторник.

Дополнение

Помимо Линча, основателя компании-разработчика программного обеспечения Autonomy, при затоплении яхты погибли его дочь Ханна, адвокат Крис Морвилл и его жена Неда, банкир Джонатан Блумер и его жена Джуди, а также шеф-повар Рекальдо Томас. Еще девять членов экипажа и шесть гостей были спасены.