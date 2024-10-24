Засуджений рф кримчанин Азіз Ахтемов прибув до СІЗО новосибірської області
Київ • УНН
Азіз Ахтемов, засуджений рф кримчанин, прибув до СІЗО-1 новосибірської області після 1,5 місяців етапу. Він очікує подальшого переведення до виправної колонії, місце якої поки невідоме.
Кримчанин Азіз Ахтемов повідомив, що через півтора місяці на етапі прибув із в'язниці №2 єнісейська красноярського краю в СІЗО-1 новосибірської області росії. Про це він розповів у листі до своєї дружини Аділі Ахтемової, повідомляє "Кримська солідарність". Передає Крим.Реалії, пише УНН.
Деталі
За словами Ахтемова, це не є кінцевим пунктом його етапу. Незабаром його доставлять у виправну колонію, але в яку йому не повідомляють.
Азіз Ахтемов зазначив, що планував взяти в дорогу невелику частину їжі з посилки співкамерника, яку йому відправили родичі, але не встиг - Азіза етапували "раптово".
Крім того, він розповів, що за час етапу його також жодного разу не виводили на прогулянку і доводилося сидіти в камері. Але в новосибірському ізоляторі графіка прогулянок дотримуються - він виходить на вулицю щодня.
Доповнення
Азіза Ахтемова разом із братом Асаном та першим заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом було засуджено у справі про диверсію у селі Перевальне. Влада рф звинуватила їх у підриві газопроводу. Джелял був звільнений у рамках обміну наприкінці червня 2024 року.
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