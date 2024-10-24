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Засуджений рф кримчанин Азіз Ахтемов прибув до СІЗО новосибірської області

Київ • УНН

 • 69453 перегляди

Азіз Ахтемов, засуджений рф кримчанин, прибув до СІЗО-1 новосибірської області після 1,5 місяців етапу. Він очікує подальшого переведення до виправної колонії, місце якої поки невідоме.

Засуджений рф кримчанин Азіз Ахтемов прибув до СІЗО новосибірської області

Кримчанин Азіз Ахтемов повідомив, що через півтора місяці на етапі прибув із в'язниці №2 єнісейська красноярського краю в СІЗО-1 новосибірської області росії. Про це він розповів у листі до своєї дружини Аділі Ахтемової, повідомляє "Кримська солідарність". Передає Крим.Реалії, пише УНН.

Деталі

За словами Ахтемова, це не є кінцевим пунктом його етапу. Незабаром його доставлять у виправну колонію, але в яку йому не повідомляють.

Азіз Ахтемов зазначив, що планував взяти в дорогу невелику частину їжі з посилки співкамерника, яку йому відправили родичі, але не встиг - Азіза етапували "раптово".

Крім того, він розповів, що за час етапу його також жодного разу не виводили на прогулянку і доводилося сидіти в камері. Але в новосибірському ізоляторі графіка прогулянок дотримуються - він виходить на вулицю щодня.

Доповнення

Азіза Ахтемова разом із братом Асаном та першим заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом було засуджено у справі про диверсію у селі Перевальне. Влада рф звинуватила їх у підриві газопроводу. Джелял був звільнений у рамках обміну наприкінці червня 2024 року.

Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина23.10.24, 00:07 • 59769 переглядiв

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