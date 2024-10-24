Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области
Киев • УНН
Азиз Ахтемов, осужденный рф крымчанин, прибыл в СИЗО-1 новосибирской области после 1,5 месяцев этапа. Он ожидает дальнейшего перевода в исправительную колонию, место которой пока неизвестно.
Крымчанин Азиз Ахтемов сообщил, что через полтора месяца на этапе прибыл из тюрьмы №2 енисейска красноярского края в СИЗО-1 новосибирской области россии. Об этом он рассказал в письме к своей жене Адили Ахтемовой, сообщает "Крымская солидарность". Передает Крым.Реалии, пишет УНН.
Детали
По словам Ахтемова, это не является конечным пунктом его этапа. Вскоре его доставят в исправительную колонию, но в какую ему не сообщают.
Азиз Ахтемов отметил, что планировал взять в дорогу небольшую часть еды из посылки сокамерника, которую ему отправили родственники, но не успел - Азиза этапировали "внезапно".
Кроме того, он рассказал, что за время этапа его также ни разу не выводили на прогулку и приходилось сидеть в камере. Но в новосибирском изоляторе графика прогулок придерживаются - он выходит на улицу ежедневно.
Дополнение
Азиз Ахтемов вместе с братом Асаном и первым заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джелялом были осуждены по делу о диверсии в селе Перевальное. Власти рф обвинили их в подрыве газопровода. Джелял был освобожден в рамках обмена в конце июня 2024 года.
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