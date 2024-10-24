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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 00:15  •  42 просмотра

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Азиз Ахтемов, осужденный рф крымчанин, прибыл в СИЗО-1 новосибирской области после 1,5 месяцев этапа. Он ожидает дальнейшего перевода в исправительную колонию, место которой пока неизвестно.

Крымчанин Азиз Ахтемов сообщил, что через полтора месяца на этапе прибыл из тюрьмы №2 енисейска красноярского края в СИЗО-1 новосибирской области россии. Об этом он рассказал в письме к своей жене Адили Ахтемовой, сообщает "Крымская солидарность". Передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

По словам Ахтемова, это не является конечным пунктом его этапа. Вскоре его доставят в исправительную колонию, но в какую ему не сообщают.

Азиз Ахтемов отметил, что планировал взять в дорогу небольшую часть еды из посылки сокамерника, которую ему отправили родственники, но не успел - Азиза этапировали "внезапно".

Кроме того, он рассказал, что за время этапа его также ни разу не выводили на прогулку и приходилось сидеть в камере. Но в новосибирском изоляторе графика прогулок придерживаются - он выходит на улицу ежедневно.

Дополнение

Азиз Ахтемов вместе с братом Асаном и первым заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джелялом были осуждены по делу о диверсии в селе Перевальное. Власти рф обвинили их в подрыве газопровода. Джелял был освобожден в рамках обмена в конце июня 2024 года.

Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена22 октября 2024, 21:07 • 59007 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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