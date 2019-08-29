Заступника міністра екології підозрюють у недостовірному декларуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступнику Міністра екології та природних ресурсів України підозрюю у навмисному не відображенні у декларації право користування на дім та земельну ділянку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури погоджено повідомлення про підозру заступнику Міністра екології та природних ресурсів України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України, за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2016 роки”, — повідомили у САП.
За інформацією прокуратури, розслідуванням встановлено, що підозрюваний умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування домоволодінням та земельною ділянкою у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області загальною вартістю понад 5 млн. грн.
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