НАБУ відкрило кримінальне провадження через декларацію Поплавського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого недостовірного декларування депутатом Верховної Ради восьмого скликання Михайлом Поплавським. Інформацію про це УНН підтвердили у САП.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.
Поплавського підозрють у тому, що він не задекларував житловий будинок площею 1 067 кв. м.
Нагадаємо, НАБУ відкрило провадження за фактом недостовірного декларування Гладковським.