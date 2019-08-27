НАБУ открыло уголовное производство из-за декларации Поплавского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно возможного недостоверного декларирования депутатом Верховной Рады восьмого созыва Михаилом Поплавским. Информацию об этом УНН подтвердили в САП.
Уголовное производство открыли по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
Поплавского подозревают в том, что он не задекларировал жилой дом площадью 1 067 кв. м.
Напомним, НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским.