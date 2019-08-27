НАБУ открыло уголовное производство из-за декларации Поплавского

Уголовное производство открыли по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Поплавского подозревают в том, что он не задекларировал жилой дом площадью 1 067 кв. м.

Напомним, НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским.