Засідання РНБО завтра не буде

Цитата

“(Засідання РНБО завтра — ред.) не буде”, — сказали в ОПУ.

Доповнення

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.



Минуле засідання РНБО пройшло 20 серпня 2021 року.

На ньому Рада національної безпеки та оборони України, зокрема ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й Ігоря Гужви.

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручав секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову підготувати засідання РНБО щодо стану реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”.