Засідання РНБО завтра не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Засідання Ради національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 10 вересня, не буде. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Президента України.
Цитата
“(Засідання РНБО завтра — ред.) не буде”, — сказали в ОПУ.
Доповнення
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 20 серпня 2021 року.
На ньому Рада національної безпеки та оборони України, зокрема ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача та подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги й Ігоря Гужви.
Раніше Президент України Володимир Зеленський доручав секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову підготувати засідання РНБО щодо стану реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”.