Заседания СНБО завтра не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 10 сентября, не будет. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Президента Украины.
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"(Заседание СНБО завтра - ред.) не будет", - сказали в ОПУ.
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СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".
Прошлое заседание СНБО состоялось 20 августа 2021 года.
На нем Совет национальной безопасности и обороны Украины, в частности ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шарий - Анатолия и Ольги и Игоря Гужвы.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручал секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".