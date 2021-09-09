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Заседания СНБО завтра не будет

Заседания СНБО завтра не будет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 10 сентября, не будет. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Президента Украины.

Цитата

"(Заседание СНБО завтра - ред.) не будет", - сказали в ОПУ.

Дополнение

СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".

Прошлое заседание СНБО состоялось 20 августа 2021 года.

На нем Совет национальной безопасности и обороны Украины, в частности ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шарий - Анатолия и Ольги и Игоря Гужвы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручал секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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