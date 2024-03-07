Заробляли на складанні іспитів на водійські права: на Волині викрили корупційну схему шпигунського рівня
Київ • УНН
На Волині працівники автошколи та деякі співробітники Головного сервісного центру одягали платних клієнтів у спеціальний одяг із прихованими телефонами та вібросигналами, щоб допомогти їм незаконно скласти іспит на отримання водійських прав за 700 доларів США - таку схему викрили правоохоронці.
На Волині корупційні схеми здачі на права досягли рівня шпигунських фільмів. Працівники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру (ГСЦ) переодягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг для того, щоб вони з легкістю складали іспит. Про це УНН повідомило джерело в Департаменті внутрішньої безпеки МВС.
"Корупційні схеми здачі на права на Волині досягли рівня шпигунських фільмів. Працівники автошколи разом з окремими працівниками ГСЦ переодягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку чи жилет кріпився телефон, який не лише онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував підказуючи правильні відповіді. Сигнали надсилали співробітники з іншого телефону поруч. Здача іспиту коштувала 700 доларів", - повідомило джерело.
Також співрозмовник УНН зазначив, що схему викрив Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, їм допомагала СБУ.
"Активність ДВБ в Сервісних центрах змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати", - додало джерело.
Доповнення
У столиці викрито посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України, - він був затриманий під час одержання хабаря за сприяння у вивезенні антикварної холодної зброї за межі України.