ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:26  •  20862 просмотра

Read in English

На Волыни работники автошколы и некоторые сотрудники Главного сервисного центра одевали платных клиентов в специальную одежду со скрытыми телефонами и вибросигналами, чтобы помочь им незаконно сдать экзамен на получение водительских прав за 700 долларов США - такую схему разоблачили правоохранители.

На Волыни коррупционные схемы сдачи на права достигли уровня шпионских фильмов. Работники автошколы вместе с отдельными работниками Главного сервисного центра (ГСЦ) переодевали проплаченных клиентов в специальную одежду для того, чтобы они с легкостью сдавали экзамен. Об этом УНН сообщил источник в Департаменте внутренней безопасности МВД.

"Коррупционные схемы сдачи на права на Волыни достигли уровня шпионских фильмов. Работники автошколы вместе с отдельными работниками ГСЦ переодевали проплаченных клиентов в специальную одежду. На футболку или жилет крепился телефон, который не только онлайн транслировал картинку с монитора, но и вибрировал подсказывая правильные ответы. Сигналы присылали сотрудники с другого телефона рядом. Сдача экзамена стоила 700 долларов", - сообщил источник.

Также собеседник УНН отметил, что схему разоблачил Департамент внутренней безопасности Нацпола, им помогала СБУ.

"Активность ДВБ в Сервисных центрах заставила рынок незаконного получения прав пошатнуться - сейчас цены взлетели вдвое из-за повышенного риска попасть за решетку", - добавил источник.

Дополнение

В столице разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины, - он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  20862 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  46729 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  56319 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  69666 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  119655 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133782 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124647 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117800 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115557 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109440 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Эксклюзив

  •  20862 просмотра
В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

  •  9794 просмотра
47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

  •  10316 просмотра
В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

  •  13391 просмотра
россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

  •  9575 просмотра
Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

  •  10731 просмотра
Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

  •  13392 просмотра
Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

  •  11984 просмотра
Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

  •  11757 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  14883 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95902 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108611 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  69641 просмотра
Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

  •  51120 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  74280 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  95902 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  108611 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  142308 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  167738 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  173037 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

На Волыни работники автошколы и некоторые сотрудники Главного сервисного центра одевали платных клиентов в специальную одежду со скрытыми телефонами и вибросигналами, чтобы помочь им незаконно сдать экзамен на получение водительских прав за 700 долларов США - такую схему разоблачили правоохранители.

Криминал и ЧП •   •  20862 просмотра
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

Батареи ПВО Patriot будут развернуты в Литве в этом году в рамках ранее согласованной ротационной системы противовоздушной обороны.

Новости Мира •   •  9794 просмотра
В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую бронетехнику, которая использовалась для перевозки пехоты на Авдеевском направлении.

Война •   •  10316 просмотра
47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении

В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

Российские СМИ сообщили, что Казахстан может отправить военную помощь Украине, но Министерство обороны Казахстана отрицало переговоры с украинским "Укрспецэкспортом" о закупке военной продукции и заявило, что Казахстан запретил экспорт вооружений и военной техники с 2022 года.

Война •   •  13391 просмотра
В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

россия пытается дестабилизировать Молдову с помощью энергетического шантажа, попыток государственного переворота, дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в выборы и спонсирования протестов, заявила президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с Макроном во Франции.

Новости Мира •   •  9575 просмотра
россия пытается контролировать Молдову через энергошантаж и попытки государственного переворота - Санду

Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Швеция официально вступит в НАТО сегодня после того, как подаст документы на вступление в правительство США.

Политика •   •  10731 просмотра
Правительство Швеции сегодня даст зеленый свет членству в НАТО

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС на следующей неделе подаст в немецкий парламент резолюцию о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus из арсенала Бундесвера.

Война •   •  13392 просмотра
Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

российская балерина Илзе Лиепа была лишена литовского гражданства за то, что публично поддерживала россию и владимира путина, называла войну в Украине "спецоперацией" и выражала пренебрежение к западным ценностям.

Культура •   •  11984 просмотра
Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Pornhub, Xvideos и Stripchat подали в суд на ЕС, чтобы оспорить новые обязательства по модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах, который классифицирует их как "очень крупные онлайн-платформы".

Новости Мира •   •  11757 просмотра
Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Пятерых российских боевиков, участвовавших в "мясном" штурме Бахмута, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Война •   •  14883 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы