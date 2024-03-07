Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

На Волыни коррупционные схемы сдачи на права достигли уровня шпионских фильмов. Работники автошколы вместе с отдельными работниками Главного сервисного центра (ГСЦ) переодевали проплаченных клиентов в специальную одежду для того, чтобы они с легкостью сдавали экзамен. Об этом УНН сообщил источник в Департаменте внутренней безопасности МВД.

"Коррупционные схемы сдачи на права на Волыни достигли уровня шпионских фильмов. Работники автошколы вместе с отдельными работниками ГСЦ переодевали проплаченных клиентов в специальную одежду. На футболку или жилет крепился телефон, который не только онлайн транслировал картинку с монитора, но и вибрировал подсказывая правильные ответы. Сигналы присылали сотрудники с другого телефона рядом. Сдача экзамена стоила 700 долларов", - сообщил источник.

Также собеседник УНН отметил, что схему разоблачил Департамент внутренней безопасности Нацпола, им помогала СБУ.

"Активность ДВБ в Сервисных центрах заставила рынок незаконного получения прав пошатнуться - сейчас цены взлетели вдвое из-за повышенного риска попасть за решетку", - добавил источник.

Дополнение

В столице разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины, - он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины.