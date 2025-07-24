Запускають "московський механізм": Нідерланди та 40 країн вимагають розслідування катувань українських полонених

У межах застосування так званого "московського механізму" ОБСЄ, Нідерланди та ще 40 держав офіційно звернулися з вимогою провести незалежне розслідування катувань і жорстокого поводження з українськими полоненими з боку росії. Про це повідомив в соцмережі Х міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає УНН.

Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ вимагають проведення незалежного розслідування катувань та жорстокого поводження з боку росії щодо українських військовополонених. Використовуючи так званий "московський механізм", Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за російські воєнні злочини в Україні - написав Вельдкамп.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон №13168, який офіційно прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини полонених, які померли внаслідок поранень, хвороб або катувань, отримають одноразову грошову допомогу від держави в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень.