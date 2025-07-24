Запускают "московский механизм": Нидерланды и 40 стран требуют расследования пыток украинских пленных

В рамках применения так называемого "московского механизма" ОБСЕ, Нидерланды и еще 40 государств официально обратились с требованием провести независимое расследование пыток и жестокого обращения с украинскими пленными со стороны россии. Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, передает УНН.

Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ требуют проведения независимого расследования пыток и жестокого обращения со стороны россии в отношении украинских военнопленных. Используя так называемый "московский механизм", Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за российские военные преступления в Украине - написал Вельдкамп.

Напомним

Верховная Рада приняла закон №13168, который официально приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи пленных, умерших в результате ранений, болезней или пыток, получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен.